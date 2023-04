Castellaneta: alle Officine Musicali c’è Mario Rosini

Mario Rosini alle Officine Musicali di Castellaneta

La musica d’autore arriva alle OMC – Officine Mercato Comunale di Castellaneta, con il concerto piano solo e voce di Mario Rosini, artista di fama internazionale, in programma il prossimo sabato 8 aprile nell’ex mercato coperto, oggi riqualificato e vivace centro culturale della città di Valentino.

Si tratta del concerto di inaugurazione del pianoforte recentemente concesso da un privato benefattore alle OMC e del primo evento della rassegna “Officine Musicali”, format promosso dai gestori della struttura, la Pro Loco “Rodolfo Valentino” e gli Amici delle Gravine di Castellaneta, per un’offerta musicale di qualità, ad accesso libero, allo scopo di contaminare, in chiave contemporanea e innovativa, la cultura e l’arte con la promozione del territorio. Con Officine Musicali, le OMC si trasformano infatti in un raffinato jazz club, dove sarà possibile, per chi lo desidera, accomodarsi a un tavolo e degustare le prelibatezze enogastronomiche e le eccellenze locali.