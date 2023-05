10° Anniversario corso di formazione ADA e UIL

“Chi continua a imparare, giorno dopo giorno, resta giovane”

Una vera festa quella che ha chiuso nella serata di lunedì 29 maggio i corsi di cucina e di inglese presso l’istituto “Mario Perrone” di Castellaneta. I corsi organizzati dal presidente dell’associazione ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) Salvatore Cirillo e con il supporto del sindacato UIL Pensionati Puglia ha visto la partecipazione di un centinaio di corsisti over 55.

Festa, dunque, e tanti sorrisi nella serata che ha chiuso l’anno di apprendimento nel quale i più si sono messi alla prova imparando l’arte culinaria e anche una nuova lingua, l’inglese.



L’obiettivo era stato ben ribadito all’apertura della formazione presentata alla stampa a inizio gennaio: le attività didattiche aperte agli over 55 permettono da oltre un decennio non soltanto un mero apprendimento ma anche e soprattutto situazioni di socializzazione, volte a scongiurare momenti di abbandono e isolamento di cui le nostre cronache ne sono piene.



Con il supporto del Dirigente Scolastico dell’istituto Perrone, Vita Surico, che ha messo a disposizione le aule per l’insegnamento, è stato possibile dare ai corsisti tutto l’aiuto per portare al termine, quella che è stata definita dai partecipanti, una esperienza formativa e umana.

Soddisfazione espressa anche dai segretari UIL Pensionati Puglia, Nazionale e Taranto, Tiziana Carella, Pasquale Lucia e Tonia Bove, dai segretari UIL Puglia e Taranto, Gianni Ricci e Pietro Pallini, e dalla coordinatrice Pari Opportunità UIL Taranto, Doriana Caleandro.

Presenti anche i rappresentanti dei sindaci di Castellaneta e Palagiano e l’assessore regionale Gianfranco Lopane.

Tre giovani ragazze dell’Istituto Paisiello di Taranto hanno allietato l’evento con le loro splendide esecuzioni musicali.