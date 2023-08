Rassegna letteraria “Persona” a Castellaneta: Politica, identità e umanità al centro della seconda edizione

Castellaneta si prepara ad accogliere la seconda edizione della rassegna letteraria “Persona”, un evento promosso congiuntamente dall’Assessorato alle Politiche Sociali e dall’Assessorato alla Cultura del comune. Questa iniziativa affascinante ed intellettualmente stimolante mira a porre al centro delle riflessioni temi come la politica, l’identità e l’umanità, rappresentando un’opportunità unica per la cittadinanza di immergersi nelle profonde sfumature della letteratura contemporanea.

L’evento di apertura si terrà il 31 agosto nella suggestiva cornice della piazza antistante il municipio, a partire dalle ore 19. L’opera che avrà l’onore di inaugurare questa edizione è “Terra Madre”, un testo visceralmente coinvolgente scritto dalla talentuosa autrice tarantina Mariangela Tarì. Accompagnando il racconto con le sue note e la sua presenza, vi sarà la concittadina Giulia Errico. L’evento promette di essere un’esperienza emozionale, una piattaforma in cui le parole prendono vita e si fondono con le esperienze umane.

Il libro “Terra Madre” si apre con le memorabili parole di Emma, la protagonista, che ci catapulta nel suo mondo. L’autrice dipinge con maestria le immagini dei suoi ricordi di infanzia e giovinezza, intrecciandoli con la cruda verità della sua storia. Il quadro che emerge è quello di una Taranto dai molteplici volti, in cui la felicità di un’infanzia spensierata e la verità di una realtà industriale confluiscono in un unico scenario. La città di Taranto, con la sua essenza, la sua polvere bianca e le sue ombre, diventa quasi un personaggio a sé stante, fondendosi con la storia personale di Emma, ora madre e radicata in un luogo che si discosta dalle sue origini.

Le pagine di “Terra Madre” affrontano tematiche profonde e attuali, come l’identità, l’appartenenza e l’evoluzione personale. La scrittura evocativa di Mariangela Tarì trasporta i lettori in un viaggio intimo attraverso la complessità delle emozioni umane e delle relazioni con il luogo di origine. Il legame tra l’individuo e la sua terra diventa un filo conduttore che attraversa le pagine, tessendo una trama avvincente che coinvolge mente e cuore.

L’iniziativa proseguirà con altri due appuntamenti altrettanto promettenti: il 3 settembre, sarà la volta del libro “Il tradimento è delitto” dello scrittore Leonardo Palmisano, mentre il 15 settembre sarà presentato “Rione Collepasso” di Gianni Florido. Entrambi i testi, così come “Terra Madre”, trattano tematiche umane e sociali, esplorando aspetti complessi della vita contemporanea.

La rassegna letteraria “Persona” si candida dunque ad essere un momento di crescita culturale e personale per i partecipanti, un’opportunità di riflessione profonda su temi che toccano le corde più intime dell’animo umano. La scelta di presentare testi diversi e autori provenienti da varie sfumature della letteratura contemporanea arricchisce ulteriormente il programma, promettendo un’esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti. Castellaneta dimostra ancora una volta di essere un luogo dove cultura, identità e umanità si intrecciano in un affascinante connubio.