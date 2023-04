In giro con un chilo di hashish. Camminavano per le vie di Bari, rilasciati dopo due notti in carcere due ragazzi brindisini. I militari hanno intimato l’alt ad un furgoncino che procedeva ad alta velocità per le strade di Bari.

I ragazzi avevano manifestato notevole nervosismo. A quel punto i carabinieri hanno deciso di provvedere al perquisizione. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 10 panetti di hashish di circa 100 grammi cadauno.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato nel pomeriggio del 30 marzo dai carabinieri del comando provinciale di Bari.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice, accogliendo le istanze dei legali, ha disposto la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Il pm aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.