Versato liquido nero nella fontana di Piazza di Spagna, blitz degli Attivisti

E’ la protesta degli Attivisti di Ultima Generazioni che in questi minuti hanno avviato un vero e proprio blitz nel cuore della città di Roma.

Presa di mira la fontana di Piazza di Spana la “Barcaccia”. La sua acqua è di colore scuro a causa di un liquido nero a base di carbone vegetale e quindi né tossico né pericoloso. Sul posto mentre va in atto la protesta si trovava un corrispondete del PugliaPress che ha documentato il momento di altissima tensione con degli scatti.

Le motivazioni sono di natura ambientale per sensibilizzare i governi a un maggior rispetto del nostro pianeta: “Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa – dicono gli Attivisti – , denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti per contenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stanno invece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno 2.5°C. Questo significa che gli eventi estremi renderanno inabitabili le nostre terre”.



La contestazione è ancora in atto e pare che gli stessi Attivisti siano intenzionati a colorare le acque anche della Fontana di Trevi.

0 Shares