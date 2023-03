Ultim’ora: Papa Francesco ricoverato.

Il Santo padre ha accusato dei forti dolori al petto e dietro la schiena tali da essere stato consigliato dal suo medico personale di ricoverarsi al Gemelli dove gli è stata fatta in tac toracica.

La prima diagnosi è una crisi respiratoria.

I dolori si sarebbero aggravati dopo l’udienza generale. La prognosi comunque non dovrebbe destare ulteriori preoccupazioni, anche se il ricovero dovrebbe protrarsi per alcuni giorni per consentire ai medici ulteriori accertamenti.

Pertanto tutte le udienze sono state rinviate.

C’è molta apprensione per il Pontefice alla vigilia dei riti della settimana Santa.