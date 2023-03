Serie C girone C – Due punti di penalizzazione al Monterosi

Due punti di penalizzazione al Monterosi per il mancato versamento delle ritenute Irpef. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Monterosi Tuscia Fc (Girone C di Serie C) con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Per tanto, nella nuova classifica, i laziali scendono al terzultimo posto scendendo da quota 36 a 34 punti. Il Messina, per effetto domino, in virtù della differenza reti generale contro la Gelbison, è ora terzultimo. Domenica prossima. 2 aprile, sono in programma Messina-Foggia, Gelbison-Viterbese e Monterosi Tuscia-Picerno. Il Taranto, con i suoi 41 punti, è ancora più lontano dai play-out.