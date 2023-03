Hanno sentito le sue urla di aiuto e i carabinieri l’hanno salvata

Un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dalle segnalazioni di alcuni cittadini.

La scorsa mattina, a Statte, i Carabinieri hanno soccorso un’anziana 86enne del posto, caduta in casa a seguito di un malore che, priva di forze, non riusciva più ad alzarsi. I suoi lamenti e le richieste di “aiuto” hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato i Carabinieri della locale stazione, i quali rapidamente si sono recati presso l’abitazione.

Dopo aver scavalcato il cancello della recinzione ed aver forzato la porta di ingresso, i militari dell’Arma hanno trovando la donna anziana stremata e riversa sul pavimento in stato confusionale. Le hanno subito prestato i primi soccorsi, rassicurandola, nell’attesa di un’ambulanza, giunta poco dopo, che l’ha portata in ospedale, per ulteriori accertamenti, dove è stata ricoverata.

Ancora una volta, la sensibilità dei cittadini unita alla professionalità dei carabinieri intervenuti, ha permesso il lieto fine di una storia che, per l’anziana donna, avrebbe potuto chiudersi diversamente.