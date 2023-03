Violenta grandinata a Brindisi. Violenta grandinata dopo le 13 del 27 marzo, nella città di Brindisi, causa del forte e repentino abbassamento della temperatura. Solo domani si valuteranno i danni eventuali alle colture ortofrutticole.

Chicchi di grandine grossi come pietre piovuti dal cielo sulle strade del capoluogo, con rischi per l’incolumità di chi si trovava in giro senza adeguato riparo.