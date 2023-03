Nuove variazioni della sosta di Kyma Mobilità per giuramento sulla Rotonda del Lungomare

Si informa che, in seguito a una comunicazione odierna il Comando dalla Polizia Locale, le variazioni per i permessi e gli abbonamenti della sosta già annunciate per le giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 marzo per la Cerimonia del giuramento interforze in programma sulla Rotonda del Lungomare, sono state estese anche a lunedì 27 e martedì 28 marzo.

Pertanto da lunedì 27 a giovedì 30 marzo, in considerazione della inibizione alla sosta su alcune strade del Borgo di Taranto ricadenti nelle zone A e B, al fine di limitare i disagi per i titolari di permesso per residenti, nonché per gli abbonati ai parcheggi cittadini ricadenti in tali zone, i titolari di permesso per residenti zona A e zona B e gli abbonati per la zona A, la zona B e la zona A+B potranno parcheggiare la propria autovettura in ambiti diversi da quelli riportati sul proprio permesso, ma pur sempre ricadenti in una delle vie racchiuse nelle zone A – B – C.

Gli Operatori della Mobilità, pertanto, riterranno validi i suddetti permessi residenti e abbonamenti rilevati in zona diversa da quella riportata sul permesso esposto.

Sono altresì confermate le variazioni già annunciate ai percorsi delle linee urbane e suburbane di Kyma Mobilità alle linee degli autobus per le giornate da lunedì 27 a giovedì 30 marzo, riportate in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it.