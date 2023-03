Nuovi Orizzonti Taranto ora deve pensare alla Juve Trani

Nuovi Orizzonti Taranto, è finale! Sfida all’ultimo respiro contro la Pink Bari

Vince Taranto 56-54 dinanzi al pubblico del PalaMazzola. La decide un canestro di Debora Palmisano all’ultimo secondo del match. Gara tiratissima sin dalle prime battute

E’ finale! Gara 3 la vince Nuovi Orizzonti Taranto ed ora c’è subito da pensare alla Juve Trani, non prima di fare festa nel pieno rispetto dell’avversario. Si perché anche la Pink Bari per quanto visto nelle tre gare, avrebbe meritato l’accesso alla finale per la serie B. Ma lo sport spesso è sadico e c’è spazio solo per un’altra finalista, perché Trani superando la LSB Lecce, si è già quadagnato un posto ed ora parte anche favorita in virtù di come si è chiusa la regoular season.

La storia della partita narra di un Taranto che parte bene nel primo quarto, ma nonostante l’ottimo start, si fa agguantare e superare dal team dell’ex Palagiano che chiude la prima frazione con un vantaggio di quattro punti. Nel secondo quarto, Bari gioca meglio, Taranto crea molto, ma concretizza poco sotto canestro, pecca di cinismo e della giusta cattiveria, così le ospiti aumentano il vantaggio di +10.

Coach Orlando trasmette la sua grinta alle ragazze e al rientro dagli spogliatoi c’è un’altra squadra. De Pace e Ciminelli iniziano a centrare la rete con più continuità, l’esperienza di Palmisano si fa sentire sotto canestro assieme alla grande grinta di Gobbi, ma è Bari che con un buon cambio di passo conferma la crescita delle ragazze ioniche. La terza parte del match si chiude ad un +5 per Bari, con la sensazione che ora la gara si può vincere.

Ed il quarto set diviene decisivo. Taranto mette alle corde Bari, l’agguanta e supera portandosi con un buon vantaggio che deve solo gestire. C’è la riscossa delle ospiti, che pareggiano e ribaltano le ioniche, che però reggono il colpo e trovano il punto del pareggio. Si

Si arriva ai secondi finale. Orlando chiama il time-out. Alla ripresa il possesso è di Taranto, Ciminelli innesca Palmisano che d’esprienza al suono della campana realizza il canestro decisivo che regala la vittoria con l’accesso alla finale a Taranto.

Da rimarcare l’infortunio capitato all’ottima Volpe tra le ospiti, uscita per infortunio, che ha certamente depotenziato Bari. A lei gli auguri di pronta guarigione. La vittoria è giusto dedicarla al dirigente Massimiliano D’Errico, che colpito da un lutto è sempre stato vicino alla squadra.

Taranto: Viesti, De Pace 15, De Bartolomeo 3, Palmisano 8, Manolova 6, Gobbi 3, Ciminelli 8, Ghiran, Bari 7, Cascione 2, Molino 4, Basta n.e.

Bari: Pappagallo 1, Danese 4, Aradeo 10, Volpe 8, D’Alessandro n.e., Coppolecchia, La Sorsa 12, Maggiulli 7, Gatta 12, Tavolaro n.e., De Toma n.e

Parziali 8 -12, 20 – 30, 39 – 44. FINALE 56 – 54.