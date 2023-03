Vede la Polizia e scappa – Arrestato per spaccio. Nella tarda serata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno un uomo in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo, un trentenne leccese, durante un ordinario controllo del territorio nei pressi del quartiere Stadio a bordo di un’autovettura di piccola cilindrata e accortosi della volante cercava di dileguarsi accelerando la marcia per eludere il controllo. Riusciti a bloccarlo poco più avanti, gli Agenti, insospettiti da tale comportamento, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare.Nel corso dell’accertamento effettuato veniva rinvenuta la somma di 1065,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio e tra la cintura dei pantaloni ed i boxer indossati occultava un involucro in cellophane trasparente con all’interno 13 dosi preconfezionate di cocaina.

La perquisizione è stata quindi estesa al domicilio del trentenne dove è stata rinvenuta ulteriore cocaina. Nascosta in una scatola di scarpe nell’armadio della camera da letto, ed inoltre materiale per il confezionamento delle dosi dello stupefacente. Sequestrati forbice, nastro adesivo, due bilancini di precisione e soldi.

Le 14 dosi di cocaina, del peso totale di circa 5 grammi e tutto il materiale rinvenuto nell’abitazione, sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo posto arresti domiciliari per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.