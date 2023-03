L’investitura dei mini vigili a Martina Franca. Nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale, si è tenuta “l’investitura” dei mini vigili in data 24 Marzo. Con entusiasmo hanno ricevuto paletta, berretto e pettorina i 40 fra alunne e alunni degli istituti comprensivi Marconi, Giovanni XXIII, Aosta, Chiarelli e Grassi che hanno partecipato nelle scorse settimane al corso dei mini vigili.

L’occorrente per affiancare simbolicamente gli agenti della Polizia Locale durante il servizio è stato consegnato loro dal Sindaco Gianfranco Palmisano, dagli Assessori alla Mobilità e alla Polizia Locale Angelo Gianfrate, ai Lavori Pubblici Nunzia Convertini, alle Attività Produttive Roberto Ruggieri, all’Ambiente Pasqualina Castronuovo, al Bilancio Anna Lasorte e dai Consiglieri Antonio Curia, Angelita Salamina e Giuseppe Serio.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza dei fini informativi ed educativi del corso e ha ringraziato i dirigenti scolastici e gli insegnanti per l’adesione al progetto, il comandante ad interim della Polizia Locale dottor Eugenio De Carlo e gli agenti in servizio e in pensione che hanno tenuto i corsi.

Nel corso degli incontri gli agenti della Polizia Locale hanno illustrato a studentesse e studenti le norme del Codice della Strada che sono tenuti ad osservare i conducenti dei veicoli e i pedoni e la loro importanza per la sicurezza e l’incolumità fisica di tutti.