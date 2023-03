Taranto Fc 1927 – Capuano: “Se avessimo avuto la curva, avremmo almeno 6 punti in più”

Capuano è diretto. Non si lascia pregare. Conferma che la sua squadra è fra le prime 4 in classifica in quanto a gol subiti. Anzi, per lui, seconda solo al Catanzaro perché dice “I primi sette gol, non gli ho presi io”. Come dargli torto? Però, in quanto a gol fatti, non è la stessa cosa. Ma lui mostra la classifica che dice che il Taranto dello scorso anno, alla fine della 38^ gara, aveva 39 punti. Il Taranto di oggi, a 5 gare dalla fine, di cui 3 in casa e 2 fuori, ne ha già 40.

“L’Avellino è un ottima squadra come ottimo è Rastelli, suo allenatore. Ora occorre fare più punti in classifica per chiudere questo campionato quanto prima. Se vinciamo domani, siamo quasi al 100% salvi. Se avessimo avuto la curva, avremmo almeno 6 punti in più”. Questo, in sintesi, il suo pensiero.