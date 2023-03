Spostarsi tra le bellezze della Puglia anche in bici. FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene rinnovano l’accordo per incentivare forme di viaggio virtuose sul territorio regionaleMilano/Fidenza, marzo 2023 – FlixBus e l’Associazione Europea delle Vie Francigene rinnovano la collaborazione siglata a luglio per promuovere il patrimonio locale in Puglia e in altre regioni italiane.

Grazie all’accordo, chi percorre la Via Francigena, il cammino più antico d’Europa che collega Santa Maria di Leuca a Canterbury, potrà accedere al servizio FlixBus a condizioni agevolate per raggiungere la propria tappa di partenza, spostarsi fra tappe diverse o tornare a casa alla fine del pellegrinaggio, sfruttando le intersezioni fra la rete FlixBus e la Via in varie regioni, tra cui la Puglia, anche con la bici.

Delle circa 30 tappe italiane del cammino raggiungibili con FlixBus, ben 14 si trovano in Puglia: queste comprendono Bari, Brindisi, Lecce e Andria e le località di Polignano a Mare, Monopoli, Savelletri e Torre Canne (servite dalla fermata FlixBus di Fasano) e Torre Santa Sabina (a poca distanza dalla fermata di Ostuni), ma anche mete meno battute come Manfredonia, Candela, San Giovanni Rotondo, San Severo e Mola di Bari. Grazie alle agevolazioni riservate ai pellegrini e alle pellegrine della Via, FlixBus consentirà loro di arrivare con più facilità in ciascuno di questi centri.