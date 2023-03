contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno di competenza 202. Il comune di Martina Franca in provincia di Taranto, con Determinazione Dirigenziale n. 299 RG. 850 del 20.03.2023 del Settore V Servizi alla Persona è stata approvata la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico n. 9/2023 per l’erogazione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno di competenza 2021, ai sensi dell’art.11 L.431/98 e Determinazione Dirigenziale Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412 del 09.12.2022.

Tutti coloro che hanno presentato domanda, possono verificare la propria presenza o l’eventuale esclusione dalla graduatoria.

Consultazione delle graduatorie pubblicate