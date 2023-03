Taranto – Il concerto di Marce Funebri

L’Arciconfraternita di San Giuseppe di Taranto e l’Arciconfraternita del Carmine di Taranto e di Maria SS Addolorata in San Domenico, presentano, insieme, il concerto di Marce Funebri.

L’evento si terrà al teatro Fusco di Taranto dalle 21.00 di domani, martedì 21 marzo.

Le musiche dei riti saranno eseguite dall‘orchestra di fiati Santa Cecilia diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Il ricavato dell’intero concerto, sold out da due settimane, sarà devoluto alla Fondazione ANT per il suo costante impegno a sostegno dei malati oncologici e nei progetti per la prevenzione del cancro.

Il concerto sarà presentato da Rosalba De Giorgi, volto storico del giornalismo tarantino, e Marco Sebastio, giornalista tarantino esperto di scienze della comunicazione. La regia dell’intera serata è affidata a Giuseppe Carucci, regista di Rai 1.