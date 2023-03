Mister Mignani: “Il Bari ha reagito ma vince chi segna” (video)

Le dichiarazioni post partita di mister Mignani: “Lo spirito e l’atteggiamento sono stati giusti, contro un avversario con rabbia e cattiveria agonistica. Cosa non ha funzionato? Avrebbe vinto chi avrebbe sbagliato meno, loro non hanno sbagliato nulla. Il risultato alla fine è sempre giusto: abbiamo concesso due ripartenze e subito il gol; va rivisto e analizzato. Sarebbe poco intelligente buttare via quanto fatto fino a ora, quindi lavoriamo per continuare il nostro percorso”.

