Gossip C…Ostruiti: Quando Iago raddoppia

a cura di Vito Maria Camposeo

Dalla ricerca dell’amore all’inizio di film d’orrore è un attimo cari amici gossippari, amanti del mio curiosissimo blog.

Volano querele a Uomini e Donne e quel che dovrebbe essere il contesto ideale per trovare l’amore si trasforma sempre più in un’aula di tribunale.

Si è aperto un vero e proprio Desdemona-Gate nel noto programma del pomeriggio di Canale 5. Per chi non ne fosse al corrente, Desdemona Bolzano era perché ormai è stata “fatta fuori” in stile charmant dalla padrona di casa , un’ex dama del Trono Over, la quale pare abbia sporto denuncia nei confronti di Gianni Sperti e di Armando Incarnato.

Aspettate un attimo e andiamo per gradi..

Armando Incarnato cavaliere statico del trono over perché ormai per lui non si muove nemmeno una foglia, avrebbe diffuso con il supporto del suo acerrimo nemico Gianni Sperti ( e anche questo è tutto dire) opinionista del programma, alcuni audio direi molto compromettenti della stessa Desdemona secondo cui sarebbero stati fatti accordi con un manager per rimanere il più a lungo possibile nel dating show col fine di partecipare in seguito, a programmi come Temptation Island e Grande Fratello Vip.

Tra le verità emerse anche quella che concerne un servizio di telefonate a pagamento. Inevitabile l’intervento della padrona di casa che ha pronunciato quello che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, “Desdemona credo che tu debba uscire dallo studio”.

La parte più intrigante però viene proprio adesso perché la vicenda non si è conclusa affatto con le lacrime della dama in studio mentre cercava di giustificarsi con dei contenuti abbastanza improbabili oltre che imbarazzanti, ma con strascichi legali. Qui di seguito la nota ufficiale della denuncia di Desdemona contro Sperti e Incarnato: “La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 Marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna”.

La Bolzano ha aggiunto, fra l’altro, che “[…] le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy”.

L’ex dama gentilmente messa alla porta dalle De Filippi conclude dicendo che dal montaggio della puntata andata in onda sarebbero stati tagliati alcuni insulti «violenti e sessisti» a lei rivolti. Nonostante tutto si è detta felice di aver partecipato al programma e di aver conosciuto persone meravigliose come ad esempio Giuseppe che rimane ancora al suo fianco.

Si vede che il destino delle Desdemone non è quello di essere felici in amore amici gossippari, e se nella tragedia del celebre Shakespeare Otello uccide sua moglie nel letto nuziale travolto da un’insana gelosia dopo aver creduto alle parole di Iago, nel programma di canale 5 Maria si libera della dama accusata di aver ordito ai danni del programma e di averlo sfruttato per visibilità in seguito alle accuse a lei rivolte da parte dei due Iago, interpretati da Gianni Sperti e Armando Incarnato.

Ci saranno ancora scosse di terremoto in merito alla questione? Per il momento vi basta seguire il mio blog, Desdemona e i suoi sfoghi sui social con tanto di note ufficiali dei suoi legali, e naturalmente il dating show più seguito della tv.

Hasta la proxima!