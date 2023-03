MATCHDAY il derby – US Città di Fasano – Martina Calcio 1947. Va in scena il derby locale tra la US Città di Fasano. L’evento ha subito la variazione d’orario da parte della Questura di Brindisi per sicurezza, la sfida US Città di Fasano e Martina Calcio 1947 è andata in scena alle 15:00.

Italia – serie D – Girone H

28° Giornata

US Città di Fasano – Martina Calcio 1947

Stadio ‘V. Curlo’ – Fasano

19 Marzo 2023

Il Martina Calcio 1947 punti 36.

LE FORMAZIONI

US Città di Fasano: Ceka, Savarese, Di Vittorio, Chironi, Onraita, Aprile, Battista, Bianchini, Dos Santos, Corvino, Falcone. A disposizione: Menegatti, Manfredi, Izco, Da Silva, Losavio, Calabria, Forbes, Di Federico, Vantaggiato. Allenatore: Tisci.

Martina Calcio 1947: Figliola, Nikolli, Cerutti, Teijo, Diaz, Dieng, Pinto, Suhs, Mancini, Langone, Vaticino. A disposizione: Semeraro, Mangialardi, Perrini, Ancora, Petitti, Forcillo, Tuccitto, Aprile, Meneses. Allenatore: Pizzulli.

Il Martina Calcio 1947 altro stop dopo la partita contro il Nardo. Meritato il vantaggio con il gol su punizione nel primo tempo, nel secondo il Martina ha cercato il pari con più convinzione, senza riuscirci.

Risultato parziale 1- 0

RISULTATO finale 1-0 Corvino (Fasano)