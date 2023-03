Il Taranto vince. Finalmente!

Taranto-Virtus Francavilla 1-0

Un primo tempo di studio fra le due squadre, interrotto dal quasi gol di Tommasini, a volo, su passaggio di Bifulco, al 28’. Il resto ben manovrato sia dal Taranto che dalla Virtus. Usciti, per infortunio, il rossoblu Formiconi e i bianco azzurro Di Marco.

Nel secondo tempo, bisogna attendere il 20’ per vedere un bel fendente di Tommasini, ancora lui, di poco a lato. Poi, al 42’, l’euro gol di Tommasini che diventa un grido di liberazione per i pochi presenti allo Iacovone (936 di cui 150 ospiti). Ora il Taranto intravede la salvezza.