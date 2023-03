La Nuova Orizzonti Taranto pronta per Gara 2.

Ne Parla i il Coach Orlando: “Gara 2 va affrontata con grinta e concentrazione. Dobbiamo fare le cose semplici ed eseguire con maggiore applicazione i nostri giochi d’attacco”

Un risultato positivo contro la squadra dell’ex Palagiano significherà finale e c’è tutta la voglia di archiviare subito la pratica semifinale per concentrarsi sulla sfida promozione.



In caso di risultato negativo però, nulla sarà perso, tra sette giorni eventualmente si giocherà Gara 3 a Taranto, ma è un’ipotesi a cui la compagine rossoblu ionica non ha assolutamente voglia di pensare.

Appuntamento a sabato 18 Marzo ore 19,15 al Palacarrassi di Bari.

Arbitri: Giovanni Semeraro di Corato e Giovanni Loglisci di Gravina di Puglia.

Giovanni Loglisci ha un precedente positivo con la Nuovi Orizzonti. Lo scorso 29 gennaio a Ruvo per Capursi – Nuovi Orizzonti terminata 37 – 72 in favore delle ragazze ioniche, in coppia con Michele Loglisci di Gravina di Puglia.