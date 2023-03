Brindisi– studio dentistico a fuoco. I Vigili del Fuoco della cittadina sull’Adriaico, sono intervenuti per spegnere l’incendio di uno studio dentistico in via Garibaldi.

Il pronto intervento ha scongiurato che le fiamme si espandessero alle aree vicine, evitando i danni ad altre abitazioni.

Secondo le prime indiscrezioni, il fuoco sarebbe partito da un fornello per le protesi dentarie, causando ingenti danni.

Dopo l’intervento I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.