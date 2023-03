Notre-Dame de Paris in scena a Bari Balletto in due atti liberamente ispirato al romanzo di Victor Hugo in scena al Teatroteam di Bari, Sabato 18 Marzo ore 21 e Domenica 19 Marzo 0re 18.30.

Musiche: autori vari Coreografie e libretto: Stéphen Delattre Videoproiezioni: René Zensen Costumi: Federico Veratti Consulenza musicale: Davidson Jaconello.

Firmato dal coreografo francese Stéphen Delattre, questa nuova produzione del Balletto di Milano è ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo che, nella Parigi del 1482, ha come protagonista Quasimodo, il campanaro gobbo della Cattedrale perdutamente innamorato della zingara Esmeralda. Affascinato dalla bella gitana anche Frollo, arcidiacono di Notre Dame, personaggio che darà vita ad una serie di intrecci che mettono in luce le dinamiche tipiche dei rapporti umani, dalla gelosia alla passione, le stesse che rendono ancora attuale il racconto scritto quasi due secoli fa. La creazione di Notre-Dame de Paris di Stephen Delattre per il Balletto di Milano, pur incentrando su Frollo il ruolo principale, rispetta fedelmente la storia di Esmeralda.

Personaggi e interpreti: Claude Frollo – Alberto Viggiano; Esmeralda-Gioia Pierini; Quasimodo-Mattia Imperatore; Phoebus- Alessandro Orlando; Fleur-de-Lys-Martina Marini; e con Paloma Bonnin, Amanda Hall, Annarita Maestri, Alessia Sasso, Giusy Villarà, Hiroki Inokuchi, Emanuel Ippolito, Davide Mercoledisanto, Luca Novello, Étienne Poletti