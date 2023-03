Accoltellato per strada a Capurso, muore un giovane L’omicidio è avvenuto in pieno centro, nei pressi del bar “Classico” di via Casamassima a Capurso.

Due uomini hanno litigato furiosamente dopo un lungo inseguimento tra le vie cittadine. La vittima è un 29enne di Mola di Bari.

Uno dei due uomini, è entrato nel bar inseguito dall’altro che lo ha ucciso, rimanendo ferito a sua volta.

Inutile l’intervento del 118, i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima.

Sul posto polizia locale e carabinieri per ricostruire l’accaduto. Una terza persona è stata portata in caserma dove è tuttora sotto interrogatorio. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’accaduto tramite testimonianze e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona.