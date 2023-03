Tombe distrutte e lapidi a pezzi. Benvenuti a Bari Neanche i defunti riposano in pace a Bari. Tombe distrutte, lapidi e marmi a pezzi. E’ questa la denuncia dei baresi che commentano lo stato di alcune aree del cimitero barese in visita ai propri avi. Al cimitero dei Bari, i cittadini palesano da tempo gravi fatti di degrado e danneggiamento delle tombe dei defunti, con evidente pregiudizio del decoro e della sanità pubblica.

Una città in mano a delinquenti e vandali. Se tale atto avesse riguardato una pista ciclabile a quest’ora sarebbero piovute interrogazioni parlamentari e cori di indignazione. Ma i morti non fanno notizia, scrivono sui social. Abbiamo presentato denuncia in Questura – spiegano alcuni utenti – purtroppo non si tratta di una semplice bravata. È una vergogna non far riposare in pace manco i morti.