Martedì si corre all’Ippodromo Paolo VI

Nuovo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 14 marzo saranno sette le corse in programma a partire dalle 14.25.

La prova finale, in partenza alle 17.20, sarà abbinata alla Tris/Quartè/Quintè. Si tratta di un confronto sul miglio per cavalli di cinque anni ed oltre, che ha raccolto quindici adesioni.

Dopo il convincente rientro, i favori del pronostico spettano a Bondjamesbond Gar, ancora affidato a Cosimo Fiore, nonostante la collocazione in seconda fila.

Molto equilibrata l’opposizione, che potrebbe essere capeggiata da Bertuccia Jet, ben messa al via, da Coffee Col, in discreta forma, Casanova Lg, sempre positivo, e dallo svelto Bepo Holz, che si giocherà tanto nel lancio.

In seconda fila potrebbero inserirsi Halfmoon Light, reduce dal quanto posto di domenica, Araca Azul, che ha dato un segnale di ripresa la scorsa settimana, ma ancora alle prese con sistemazione complicata, e soprattutto Amour A Belle, che sarebbe teoricamente declassato in questa categoria, ma che deve riscattare l’ultima prestazione siciliana.

Per quanto riguarda il quintè non vanno esclusi del tutto nemmeno Barbarella, in grande spolvero, Chapeau Sferr, al rientro, e Zingaro Doc.