Giovedì 22 giugno all’ippodromo Paolo VI “Premio Animali”

Giovedì 22 giugno, presso l’ippodromo Paolo Sesto, si terrà un appuntamento di trotto che prevede sette corse a partire dalle 19:35. Tra queste, la terza corsa, denominata “Premio Animali”, risulta particolarmente interessante. La competizione vedrà la partecipazione di nove cavalli di tre anni che si sfideranno sulla distanza di 2020 metri, con la conduzione affidata ai gentleman.

Due cavalli che si presentano come favoriti in questa corsa sono Epicuro Luis ed Ecurie Axe. Epicuro Luis, figlio di Up And Quick, sarà portato in sulky da Filippo Esposito, un giovane talento italiano nel mondo del trotto. Epicuro Luis ha dimostrato in precedenza di poter correre bene sulla lunga distanza, registrando un tempo inferiore a 1.16. Pertanto, le sue possibilità di ottenere un’ottima prestazione sono considerevoli.

Ecurie Axe, recente acquisizione della famiglia Brigante e affidato all’allenatore Romano Tamburrano, sarà guidato personalmente da Cosimo Brigante. Nonostante abbia disputato solo due corse sulla breve distanza, ha ottenuto un promettente secondo posto a Milano con un tempo di 1.14.7.

Tra gli altri partecipanti, Elias Star sembra avere buone chances considerando i suoi tre piazzamenti consecutivi, anche se è già stato battuto da Epicuro Luis in passato. Enrico Dei Greppi, nonostante alcune difficoltà sulle curve, mostra buoni mezzi e non dovrebbe essere sottovalutato. Elda ha mostrato una buona forma il mese scorso, registrando un tempo di 1.16 sul miglio.

L’appuntamento all’ippodromo Paolo Sesto promette una serata emozionante per gli appassionati di trotto. Non vediamo l’ora di assistere a queste sfide e godere dello spettacolo offerto dai talentuosi cavalli e dai loro conducenti.