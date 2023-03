Casa Paisiello Taranto, Amati: “Nuova sospensione dei lavori di restauro”

“Sono passati 4 anni – dice il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati – da quando l’opera fu finanziata dal consiglio regionale, su proposta dell’allora consigliere regionale Francesca Franzoso. Il fine lavori era inizialmente previsto per il 1 aprile 2021, poi prorogato al 14 giugno 2023.

Oggi, con l’audizione in I Commissione, abbiamo appreso di un’ennesima sospensione dei lavori disposta il 23 febbraio 2023 a causa di nuove evidenze archeologiche emerse durante i lavori di scavo nel vano 5.

La prossima settimana sarà inviata alla sovrintendenza la perizia di variante, che speriamo – come riferito – non avrà incidenza sui costi. Solo dopo aver acquisito il parere della sovrintendenza i lavori potranno ripartire. Sul fine lavori peseranno purtroppo, i giorni di sospensione.

Tenere alta l’attenzione sul cantiere è l’unico strumento che abbiamo per fare della Casa museo Giovanni Paisiello una splendida realtà”

