Aggressioni agli operatori sanitari, Conserva: “Nessuna risposta dal governo regionale”

“I dati diffusi in questi giorni dall’ordine dei medici sulle aggressioni agli operatori sanitari, purtroppo, sono davvero allarmanti e molto preoccupanti. Con l’aumento degli episodi di violenza la situazione è diventata una vera e propria emergenza da frenare immediatamente. A questo sconcertante fenomeno si aggiunge la sfiducia da parte di medici e infermieri che non si sentono tutelati dalla Regione in merito alle iniziative di contrasto alla violenza sul lavoro. Basta parole, servono risposte concrete”. Così il consigliere regionale Giacomo Conserva, presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale, assieme ai colleghi Gianni De Blasi, Fabio Romito e Joseph Splendido.

“Siamo stati i primi – continua Conserva – a presentare una proposta di legge in Consiglio regionale con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutelare l’incolumità di cittadini ed operatori sanitari attraverso l’istituzione di un presidio fisso di polizia locale nelle strutture ospedaliere. Una proposta di buon senso che vede, con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali, la previsione di agenti di polizia locale per sorvegliare i presidi, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario. In più abbiamo chiesto anche l’attivazione di corsi di formazione rivolti ai sanitari per gestire al meglio le situazioni critiche e i pazienti ‘difficili’ oltre che uno sportello di supporto psicologico in favore di medici ed infermieri vittime di aggressioni sul luogo di lavoro”.

“Al momento la Puglia è ‘maglia nera’ in merito agli episodi di violenza contro i camici bianchi. Non basta presenziare o ricordare l’impegno dei medici durante la giornata nazionale di prevenzione dedicata proprio alla violenza contro gli operatori sanitari. Il presidente Emiliano e l’assessore Palese prendano l’impegno serio di portare in Aula subito la discussione della nostra proposta al fine di evitare conseguenze imprevedibili per il nostro sistema sanitario” conclude il consigliere regionale Giacomo Conserva, componente della Commissione Sanità della Regione Puglia

