Bcc Castellana – Ora la testa ai play-off

E arriva Cuneo: al via la volata

Quattro turni alla fine della regular season, poco meno di un mese per conoscere la griglia dei playoff promozione: il campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile entra nella sua fase più calda e comincia ad emettere i suoi verdetti. Se la capolista Vibo Valentia può dirsi già certa del primo posto in classifica, giochi ampiamente aperti per le altre sette posizioni. In piena corsa, nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite e i tre punti conquistati sui dodici disponibili, anche la Bcc Castellana Grotte.

Bcc Castellana – Ora la testa ai play-off

La formazione allenata da Jorge Cannestracci, scesa al terzo posto in classifica con 39 punti (a pari merito con Santa Croce e ad una lunghezza di distacco da Cantù) ritrova il Pala Grotte di Castellana e attende la Bam Acqua San Bernardo Cuneo, compagine che attualmente occupa la nona piazza con 31 punti. La 23esima giornata di campionato, insomma, potrebbe rappresentare per la New Mater l’occasione per certificare con la matematica la partecipazione ai playoff. Sufficiente battere Cuneo e attendere almeno un risultato favorevole da Ravenna o Grottazzolina. Una vittoria, del resto, servirebbe anche a dare serenità alla Bcc Castellana Grotte, in un periodo difficile dal punto di vista dei risultati e dopo lo stop di Porto Viro. L’assenza di scontri diretti, inoltre, rende il prossimo turno una vera e propria incognita con tutte le formazioni di vertice chiamate a muovere la classifica e rinnovare le proprie ambizioni per il migliore posizionamento possibile in chiave playoff.