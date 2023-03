Taranto – Novità importanti di Kyma Mobile



Tante le novità di Kyma Mobilità – Taranto. È notizia di ieri che solo al parcheggio Artiglieria, in via Leonida, la tariffa oraria è di 50 centesimi per la prima ora, mentre dalla seconda ora in poi si paga la tariffa ordinaria di 1 euro l’ora.

Taranto – Novità importanti di Kyma Mobilità

Per quanto riguarda i cantieri in città, partiranno, a breve, I lavori di messa in sicurezza delle fondazioni del paramento murario del Canale Navigabile, realizzati dalla direzione del Genio per la Marina Militare.

Taranto – Novità importanti di Kyma Mobilità

in merito, dal 6 al 19 marzo, sarà istituito il divieto di sosta e di transito lungo corso Due Mari (tra via Roma e piazza Carbonelli), via Pitagora, Corso Umberto I e via Matteotti (per queste ultime tre arterie esclusivamente nei tratti compresi tra via Regina Margherita e corso Due Mari), in funzione delle esigenze del cantiere.

Taranto – Novità importanti di Kyma Mobilità

Importante. Le restrizioni saranno applicate dinamicamente, seguendo l’andamento dei lavori, al fine di recare il minimo disagio alla cittadinanza.



Taranto – Novità importanti di Kya Mobilità



Mercati. Sono previste aperture straordinarie dei mercati Salinella e Talsano nelle seguenti giornate:

MERCATO TALSANO

12 marzo 2023

2 aprile 2023

MERCATO SALINELLA

19 Marzo 2023

16 Aprile 2023