Giulio Golia commosso davanti ai murales di Nadia Toffa: “Ciao piccolina…”

Erano venuti a Taranto per fare un servizio che vedremo in onda su Italia1 nelle prossime settimane ma di certo non avrebbero potuto abbandonare la città senza lasciare un saluto particolare.

Così l’inviato di punta de “Le Iene”, programma d’inchiesta irriverente del biscione, Giulio Golia prima di ritornare negli studi Mediaset ha salutato la sua amica e collega scomparsa ad agosto del 2019, Nadia Toffa.



Davanti a uno dei murales a lei dedicati Golia si e fatto fotografare postando poi gli scatti sul proprio profilo facebook: “Ciao piccolina non potevo andare via da Taranto senza salutarti”



