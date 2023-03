Giugliano-Taranto 0-0

Pari ad occhiali del Taranto ad Avellino ma il Taranto vede sempre di più la salvezza.

Un solo gol nel 2023 ma la salvezza sembra blindata.

Una partita, allo Stadio Partenio-Lombardi, che non si sa se era per la salvezza o per i play off. E così è rimasta dopo lo 0-0.

Qualche assenza in avanti per i campani a causa di infortuni e squalifiche, non hanno cambiato il modo di operare del team Raffaele Di Napoli che ha continuato ad affidarsi al 3-5-2. In avanti La Monica (un ex) al posto di Piovaccari e Salvemini.

Al Taranto mancava Crecco ed è andato in campo Labriola.

È partito meglio il Taranto, primi minuti arrembanti con voglia di andare subito in gol.

Tanti calcio d’angoli da ambo le parti. Finiranno pari, 7-7.

Per i padroni di casa, provano La Monica, Salvemini a sorprendere Vannucchi, ma ciccano più volte. Bravo invece Poziello, da lontano, salva con i pugni Vannucchi.

Il secondo tempo più o meno sulla stessa riga, il Giugliano prova ancora con La Monica, nulla di fatto. Il Taranto prova su calcio d’angolo con un colpo di testa di Peovenzano, Sassi para. Finisce 0-0 come tante partite dei rossoblu ma punto importante ai fini della classifica.

Il Taranto Football Club 1927 comunica che a partite dal termine della gara con il Giugliano il silenzio stampa è da intendersi revocato.

I tesserati saranno nuovamente a disposizione dei giornalisti secondo le consuete modalità e previ accordi con l’ufficio stampa.

Viene altresì regolarmente ripristinato il consueto appuntamento settimanale con la conferenza stampa pre gara del tecnico così come quello con la conferenza stampa post gara.

GIUGLIANO: Sassi; Biasol (46’ Scognamiglio), Zullo, Ciro Poziello; Iglio (73’ Eyango), Felippe, Ceparano (46’ Gladeston), Raffaele Poziello (46’ Di Dio), Oyewale; Salvemini, La Monica (65’ Rizzo). Panchina: Viscovo, Siamatas, Felici, Rondinella, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Gomez, Ghisolfi. All. Di Napoli.

TARANTO: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano (71’ Diaby), Labriola (46’ Provenzano), Mazza, Ferrara; Bifulco (67’ Rossetti), Tommasini (46’ Semprini). Panchina: Loliva, Manetta, Nocciolini, Fontana, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All. Violìni (Capuano squalificato).

ARBITRO: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Antonio Junior Palo di Catania. IV: Leonardo Di Mario di Ciampino.

AMMONITI: La Monica, Zullo, Biasiol, Oyewale, Di Napoli (G); Antonini (T).

NOTE: Angoli 7-7