Laterza: droga ed esplosivi in casa. I carabinieri della Stazione di Laterza hanno tratto in arresto un 22enne, per detenzione di sostanze stupefacenti ed esplosivi.

Durante la perquisizione dell’abitazione del giovane, hanno rinvenuto nel garage di pertinenza alla casa, 2 ordigni esplosivi e 200 grammi di hashish già suddivisa in 17 dosi.

Gli artificieri del Comando provinciale di Taranto hanno provveduto a far brillare i 2 manufatti esplosivi.

La droga è stata affidata al laboratorio del Comando Carabinieri.

L’uomo sottoposto ai domiciliari dovrà rispondere di presunto possesso di sostanze stupefacenti e detenzione di esplosivi.