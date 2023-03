Giornata mondiale dell’udito, udito sano per tutti Il 3 marzo di ogni anno si celebra nel mondo il World Hearing Day, la Giornata mondiale dell’udito, istituita per richiamare i governi mondiali sull’importanza dell’udito, voluto dall’Oms proprio per alzare l’attenzione sul preoccupante aumento dei disturbi uditivi nel mondo. L’obiettivo è quello di evidenziare l’importanza di integrare la cura dell’udito nell’ambito delle cure primarie, come componente essenziale della copertura sanitaria universale.

Il messaggio lanciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’edizione 2023 della Giornata è “Ear and Hearing care for all! Let’s make it a reality” (Un udito sano per tutti! Facciamo in modo che diventi realtà). Non solo una ricorrenza importante, ma anche una data in cui in molti paesi del mondo si discute e si dibatte sulle azioni concrete e su ciò che ancora c’è da fare a livello globale per garantire una salute uditiva universale.

L’OMS lancerà il Manuale di Formazione dedicato alla salute uditiva, che sarà presentato anche nella versione italiana. Si tratta di una guida pratica sulla prevenzione, l’identificazione e la gestione della perdita dell’udito e delle comuni malattie dell’orecchio che portano alla perdita dell’udito.

Il manuale è destinato principalmente agli operatori sanitari e ai medici che lavorano a livello di cure primarie e forniscono servizi alle persone nelle strutture sanitarie o nelle comunità.

L’obiettivo è richiamare l’attenzione degli operatori sanitari impegnati nell’assistenza di base verso i bisogni della disabilità uditiva con l’obiettivo che venga identificata ed affrontata il più precocemente possibile. L’OMS riferisce che oltre il 60% dei casi potrebbe essere identificato e affrontato a livello di cure primarie, pertanto auspica che, nel mondo, le cure specialistiche per l’udito siano integrate nei servizi sanitari nazionali. Tale condizione andrebbe a beneficio delle persone e aiuterebbe i Paesi a conseguire l’obiettivo più ambizioso della copertura sanitaria universale.

Per la celebrazione della Giornata 2023 l’organizzazione Udito Italia Onlus – Nonno Ascoltami! ha promosso, con il patrocino del Ministero della Salute, la realizzazione di un evento di sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi uditivi. In particolare quest’anno sarà presentato il documento OMS “Primary Ear and Hearing care training Manual”.

Udito Italia è membro del WHF – World Hearing Forum – organismo istituito dall’OMS con l’obiettivo di costituire un’alleanza globale per la promozione della salute uditiva nel mondo.

Gli esperti riuniti nella giornata del 3 marzo parteciperanno al dibattito dedicato al tema centrale proposto dall’OMS per il WHD “Ear and Hearing care for all! Let’s make it a reality”.

La correlazione tra udito e sicurezza alla guida, l’aggiornamento tecnologico e la necessità di porre maggiore attenzione al benessere acustico degli ambienti di vita, saranno i temi affrontati nella giornata.

I lavori saranno moderati dalla presidente della Onlus Valentina Faricelli, affiancata dal giornalista Luciano Onder.

Il dibattito sarà anticipato il 2 marzo dai lavori dei Focus Group, che approfondiranno i temi prima citati e che hanno il compito di redigere un documento che racchiude 5 obiettivi che corrispondono ai pilastri dell’azione strategica, che accoglie le raccomandazioni contenute nel Piano Strategico OMS 2019-2021.