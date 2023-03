Registro tumori, giovedì conferenza stampa a Foggia Il tumore più frequente tra le donne è quello della mammella. Questo tumore rappresenta il 30% di tutte le neoplasie, seguito da quello del colon-retto, del polmone, dell’endometrio e della tiroide. Il report stima in Italia per l’anno 2023 circa 55.700 nuove diagnosi di tumore nelle donne, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020. La prevenzione dei tumori nella donna prevede l’esecuzione di 3 screening ed è una delle priorità del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. Il carcinoma mammario ha rappresentato con 13.076 decessi, la prima causa per tumore nelle donne. Dalla fine degli anni novanta si osserva una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% annuo), attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce, e quindi all’anticipazione diagnostica, e anche ai progressi terapeutici.

Registro tumori, giovedì conferenza stampa a Foggia

La prevenzione è importantissima. Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni.

In alcune Regioni si sta sperimentando lo screening tra i 45 e i 74 anni. I programmi organizzati di screening prevedono che l’esame venga eseguito visualizzando la mammella sia dall’alto verso il basso che lateralmente. Una maggiore accuratezza nella diagnosi si ottiene con la valutazione della mammografia effettuata separatamente da 2 medici radiologi. In caso di un sospetto, al primo esame seguono approfondimenti e, se necessario, il trattamento chirurgico.

Registro tumori, giovedì conferenza stampa a Foggia

Negli ultimi anni proprio il rilievo di cancri circoscritti ha consentito di ricorrere alla chirurgia conservativa (quadrantectomia). Più del 57% delle donne invitate accetta questa opportunità di salute.

Registro tumori, giovedì conferenza stampa a Foggia

Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 11.30 presso la Biblioteca La Magna Capitana in Via Michelangelo,1 Foggia, si terrà una conferenza stampa dal titolo “Ogni seno ha una storia. Lo screening te la può raccontare”. Sarà l’occasione per delineare quanto di concreto si è realizzato per l’istituzione in Puglia del registro tumori, lo stato dell’iter burocratico nella raccolta dati, i ritardi e le inefficienze riscontrate, anche alla luce dei recenti interventi che sono stati riportati dagli organi di stampa e per sottolineare l’importanza dell’adesione allo screening mammografico, organizzato quale strumento più efficace per la prevenzione secondaria del tumore al seno e la situazione sullo screening mammografico organizzato dalla Regione Puglia.