Il Taranto resta in silenzio stampa

Test infrasettimanale eccezionalmente di mercoledì, dato l’impegno in campionato di sabato ad Avellino contro il Giugliano, per il Taranto FC.



Sul sintetico del ‘Francesco Di Molfetta’, i rossoblu hanno affrontato in amichevole il Ginosa in un allenamento congiunto in cui la squadra del tecnico Capuano ha realizzato nove reti.

La preparazione in vista della sfida al Giugliano proseguirà con una seduta di allenamento pomeridiana il giovedi e la rifinitura il venerdi mattina.

In linea con la decisione di mantenere il silenzio stampa annunciato dopo la gara contro il Potenza il Taranto Football Club 1927 comunica che la consueta conferenza stampa pre gara non si terrà.