Il Bari vince e vede la serie A

BARI-VENEZIA 1-0. Il Bari batte 1-0 il Venezia. Non ha entusiasmato ma, in concreto, ha compiuto un passo in avanti notevole, portandosi ad un solo punto dal Genoa, al secondo posto.



Eppure erano stati gli ospiti a tenere banco sin dal primo tempo. Cronaca: al 5’ è Ricci che tira debole. Poi ci prova Milanese che tira alto.

Il tiro migliore è di Busio che esalta Caprile. Nella ripresa, al 55’, a Pohjanpalo viene annullato un gol da fuori area dal Var, per un fallo. Invece è il Bari, al 63’, a segnare con Bellomo di testa. Finisce 1-0 ed il Bari sale a 46 punti.