Caccia alla corsa tris all’Ippodromo Paolo VI. Presentazione di giovedì 2 marzo 2023

Giovedì 2 marzo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, a partire dalle ore 14.05 saranno sette le corse in programma. Interessante la prima, il premio “Sistema Solare”, che vedrà al via cavalli di 3 anni sul doppio chilometro. Favori del pronostico per Enquist Selfs, un figlio di Nesta Effe reduce da due convincenti successi a Napoli e Foggia, interpretato da Antonio Simioli.

Presentazione di giovedì 2 marzo 2023

La conquista della terza vittoria consecutiva non sembra un compito complesso. Eolo Valdimar capeggia l’opposizione, con Gaetano Di Nardo in sulky, già protagonista sulla distanza nell’ultimo impegno affrontato esprimendosi in 1.17 a Foggia. Per quanto riguarda, invece, il ruolo di terzo incomodo il discorso comprende tutti gli altri partecipanti, con un occhio di riguardo soprattutto per Elia D’Arc, rientrata da poco, che potrebbe migliorare i recenti risultati ottenuti.