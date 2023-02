Gatekeeper mantenersi in salute con l’età che avanza Si tratta del più ampio studio mai realizzato prima in Italia per la valutazione dell’utilità di telefoni cellulari di ultima generazione associati ad app dedicate alla promozione di corretti stili di vita negli over 55 e per il monitoraggio, realizzato per la prima volta, del loro rapporto costo-efficacia.

Aderendo all’iniziativa, potreste rientrare nello studio che ha avuto inizio a febbraio 2022 e beneficiare delle attività promosse dalla sperimentazione per i cittadini, contribuendo in prima persona alla raccolta dati che coinvolgerà circa 10.000 pugliesi.

I dati che vi verranno richiesti nel corso della procedura di pre-adesione saranno utilizzati solo ai fini della futura procedura di partecipazione allo studio e potranno essere da voi modificati o cancellati dal data-base in qualsiasi momento con una semplice richiesta inoltrata via e-mail.

Mantenersi in salute con l’avanzare dell’età.

Il progetto Gatekeeper incentiva i cittadini e le cittadine pugliesi residenti nelle Province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto a partecipare al programma.

Vari i temi presenti – l’attività fisica, la nutrizione, la qualità del sonno, etc. – che possono essere scelti sulla base dei propri interessi.

È possibile iscriversi al servizio gratuito per migliorare i propri stili di vita e far parte della comunità del progetto Gatekeeper. Possono partecipare:

età pari o superiore ai 55 anni

senza patologie conclamate

essere residente da almeno un anno in un Comune della Regione Puglia