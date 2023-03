Evani si racconta in Puglia



Chicco Evani, vicecommissario tecnico della Nazionale, è in Puglia per presentare la sua biografia “Non chiamatemi Bubu”, scritto con la giornalista Lucilla Granata e impreziosito dalla prefazione di Arrigo Sacchi. Domani 28 febbraio alle 19, il braccio destro di Roberto Mancini sarà ospite nel Milan club di Noci “Noci Rossonera”, mentre mercoledì primo marzo (sempre allo stesso orario) lo sarà del club di Pulsano “Paolo Maldini”. In quest’ultimo caso l’evento avrà luogo nelle sale del castello De Falconibus. La mattina del 1 marzo, alle 11, Evani incontrerà i bambini dell’Istituto comprensivo Pascoli-Cappuccini di Noci. Alla presenza dei soci dei club interessati, del presidente AIMCPuglia Giuseppe De Candia, del segretario dei club di PugliaSeverino Dell’Aglio e di tutti gli appassionati di calcio delle due cittadine e non solo, l’ex campione rossonero dialogherà con il giornalista Giuseppe Di Cera. L’ingresso è libero.

Nelle centosessanta pagine dell’opera, Evani ripercorre, in un intreccio di forti emozioni, sia la vita privata che la carriera. Innanzitutto di calciatore, culminata nel gol siglato in Coppa intercontinentale contro il Nacional de Medellin (fondamentale per portare il Milan, trentaquattro anni fa, sul tetto del mondo) e diallenatore con il trionfo di Wembley nel 2021 che ha permesso alla Nazionale di vincere gli Europei.