Bari fa “Splash” con il festival del bere e dell’accoglienza. Il più importante festival del sud italia sulla cultura del bere e dell’accoglienza

Si svolgerà dal 12 al 15 marzo nella Fiera del Levante di Bari.

La sesta edizione di “Splash – Beverage & Hospitality Festival”, il salone biennale specializzato nella cultura del bere e dell’accoglienza si terrà all’interno di Levante PROF, la fiera internazionale del “made in Italy” agroalimentare.

Ideato e organizzato da Barproject Academy, scuola di formazione per barman, il festival sarà un vero e proprio “villaggio” che occuperà un’area di duemila metri quadri del nuovo padiglione fieristico in cui più di 50 espositori italiani e stranieri specializzati in distillati, liquori, cocktail, birre, vino, caffè e acqua, presenteranno le più importanti innovazioni del settore.

Il Salone BtoB sarà suddiviso in aree tematiche – Vino, Birra, Spirits, Mixology, Smart Food e Innovazione – all’interno delle quali troverà spazio un’ampia platea di aziende e professionisti che potranno ampliare le occasioni di networking con buyer nazionali e internazionali – l’area Mixology consentirà, per esempio, non solo di valorizzare l’arte della miscelazione d’eccellenza e di offrire al visitatore specializzato un’occasione unica per raccontare e far assaporare i prodotti miscelati delle aziende di spirits partner, ma anche di far conoscere più in dettaglio la qualità degli ingredienti.

A fare da cornice all’area espositiva del Salone saranno gli oltre 100 incontri con esperti del settore, tra masterclass, dibattiti e laboratori, che offriranno occasioni di formazione per condividere conoscenze sull’innovazione del mondo del bar industry, scoprire in anteprima prodotti e nuove tendenze di consumo e confrontarsi con il pubblico specializzato sulle modalità per intercettare i cambiamenti della domanda e le azioni necessarie per gestire i nuovi processi di consumo.

Splash Village

Un palco di 40 metri quadri con maxischermi (ledwall) che riprodurranno contenuti video e immagini di alta qualità sarà allestito per accogliere i relatori in una scenografia coinvolgente che trasformerà i talk in veri e propri mini spettacoli. Sullo stage tecnologico si alterneranno oltre 30 ospiti d’onore provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero – principalmente da Messico, Gran Bretagna e Svizzera.

Tra le iniziative proposte nel fitto calendario di eventi, la “gara cocktail – la prima competizione dal vivo in 24 ore” in cui 10 bartender si sfideranno a colpi di drink per preparare un cocktail originale ed equilibrato. Presenterà il concorso Andrea Salamida, apprezzato professionista del settore bar. Mentre, a scegliere il vincitore sarà una giuria di esperti degustatori – Fabio Bacchi,uno degli esponenti più importanti della Bar Industry e una figura leggendaria nel mondo dell’Hospitality, Piera Ciufici,referente del Sud Italia della distilleria Bonaventura Maschio, Antonella Benedetto, già bartender a Londra e attualmente titolare del Moonshine nel monastero di San Vito (Bari), Tommy Colonna,esperto bartender e Francesco Ammaturo, cultore della fermentazione, questi ultimi entrambi pugliesi -.

“Splash – ha dichiarato l’organizzatore, Claudio Lepore – è un vero e proprio tuffo nel mondo dei cocktail e non solo. Per quattro giorni Bari sarà meta indiscussa per i professionisti che vorranno entrare in contatto con fornitori e partner e scoprire le novità per far crescere il proprio business. Ci saranno tante occasioni di formazione e aggiornamento a cui si aggiungono degustazioni e cocktail show che faciliteranno la nascita di nuove relazioni e collaborazioni professionali”.