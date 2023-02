“Altamura Protagonista” Nuova lista civica 2023 Grande novità nel panorama politico altamurano. Dopo giorni di confronto tra alcuni altamurani che si occupano di problematiche di interesse civico, a partire da quelle più prossime del nostro Comune, siamo riusciti a dar vita ad un’aggregazione che, aprendosi anche ad altri soggetti, parteciperà alle elezioni comunali come lista “Altamura Protagonista”.

Una coalizione di partiti di centro, moderati e riformisti. E’ nata Altamura protagonista, già in campo in vista delle elezioni amministrative di maggio ad Altamura. Il documento unitario è stato sottoscritto da Nicola Incampo (Popolari), Luigi Lorusso (Rinnovamento Altamura), Tommaso Lorusso (Altamura al Centro), Gianni Martimucci e Corrado Vulpio (IC), Gioacchino Perrucci (Il Ruggito della Leonessa), Mario Castoro (Altamura Metropolitana), Vito Casiello (Unione di Centro).

“Siamo tutti molto entusiasti di poter dare un contributo unitario che lasciamo aperto a tutti coloro i quali, cittadini, forze politiche, liste civiche, credono in questo progetto innovativo per la crescita di Altamura. L’intera comunità potrà contare su un gruppo di persone con le quali confrontarsi in maniera propositiva e con unità di intenti. Continueremo a lavorare con lealtà esclusivamente a vantaggio del territorio al servizio di tutta la comunità”.

Il Gruppo di Altamura Protagonista è al lavoro per delineare e rafforzare le linee d’azione del movimento nell’ottica di accrescere ulteriormente con nuove adesioni di persone competenti, capaci, oneste e leali.

Un progetto che si basa sull’assunzione dell’impegno di allargare la base di partecipazione e di darle continuità anche dopo il momento elettorale, perché Altamura dopo il lungo periodo amministrativo buio che ha determinato il commissariamento, superi la crisi che sta attraversando e divenga una città capace di ascolto delle comunità che la costituiscono.