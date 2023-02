Al NewGen Basket Martina anche l’11ª gara

Al NewGen Basket Martina vince anche l’11ª gara. Appena concluso al Palazzetto Franco Melfi di Brindisi, in via Ruta, il match tra Fi.Gi.Emme Brindisi Vs NewGen Basket Martina.

Fi.Gi.Emme Brindisi Vs NewGen Basket Martina

Match dell’11° Giornata del Campionato di Promozione – Girone C

26 Febbraio 2023

4° Match del girone di ritorno

Palazzetto “Franco Melfi” – Brindisi.

Fine 1° quarto

Fi.Gi.Emme Brindisi Vs NewGen Basket Martina 6-25

Fine 2°quarto

Fi.Gi.Emme Brindisi Vs NewGen Basket Martina 16-43

Fine 3°quarto

Fi.Gi.Emme Brindisi Vs NewGen Basket Martina 36-69

Risultato Finale

Fi.Gi.Emme Brindisi Vs NewGen Basket Martina 45-95

La trasferta di Brindisi era assolutamente da non sottovalutare. Poiché un piccolo passo falso poteva compromettere quanto di buono fatto finora. Una grande sfida con la responsabilità di non deludere le aspettative. La NewGen Basket Martina è scesa in campo con il massimo delle proprie possibilità senza sottovalutare l’avversario.

C’è ambizione nel progetto. Confermata la sua imbattibilità 11 su 11 gare disputate.

Sembra facile ma non è stato un percorso semplice e non lo sarà ancora, di certo NewGen Basket Martina gioca con tantisimo cuore.