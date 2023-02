10 su 10 NEWGEN Basket Martina. È AI PLAYOFF. A quattro giornate dal termine della regular season i numeri della NewGen Basket Martina sono impressionanti. Primo posto solitario da imbattuta, dieci vittorie su dieci e playoff conquistati con ben quattro turni d’anticipo.

Se queste cifre non dovessero essere sufficienti a comprendere la grandezza della compagine martinese, capace fino a questo momento di condurre un campionato a sé.

Basti pensare all’affermazione in ogni singolo parziale di tutte le gare disputate e che come risultato finale hanno visto uno scarto puntualmente superiore ai 15 punti, ad eccezione del match interno contro la Hope Casarano conclusosi sul 62-56 in favore del Martina. Casarano che a seguito del 20-0 a tavolino ottenuto ai danni della FiGiEmme Brindisi resta in scia a -4 dalla capolista e di fatto si conferma come l’unica rivale per la prima posizione finale nella griglia playoff.

Eppure la sfida alla Tre Anelli Maglie che ha portato al decimo (10 su 10) successo di fila, a differenza di quanto possa sembrare dal risultato di 75-43.

Non è stata propriamente una passeggiata di salute per i ragazzi di Nico Valzani costretti a recuperare un passivo iniziale di 0-9 inflitto dai salentini allenati da Fersini. Al Pala Wojtyla la NewGen, che nel frattempo deve rinunciare a Palazzo e Cito, scende in campo con il quintetto solito formato da Resta, Marco Valzani, capitan Agrusta, Ragusa e Masciulli, mentre la Tre Anelli risponde schierandosi con Prete, Mininanni, Vaglio, Bello e Iacomelli.

Alla palla a due la formazione di casa sembra essere rimasta negli spogliatoi, colpita a freddo dalle triple di Mininanni e Vaglio che valgono il break di 0-9, rimasto però l’unico vantaggio del Maglie in tutta la partita. Il 75-43 definitivo con cui la NewGen Basket Martina scaccia via lo spauracchio inaziale e affonda le speranze della Tre Anelli Maglie.