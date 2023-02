Martina Franca – In scena il quinto spettacolo della Stagione Teatrale 2023 “Il Dio Bambino”. Andrà in scena Mercoledì 22 Febbraio, alle ore 21.00, al Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli” lo spettacolo ‘Il Dio Bambino’, scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini.



Il quinto spettacolo della Stagione Teatrale, promossa dal Comune di Martina Franca, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, vuole essere un omaggio ad una delle figure più rappresentative del teatro e, in particolare, di quella corrente, il “teatro-canzone” che si diffuse in Italia fra la fine degli anni Sessanta e che raggiunse la massima espressione negli anni Settanta.

“Attraverso la bravura attoriale di Fabio Troiano e la regia di Giorgio Gallione – evidenzia l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo, Carlo Dilonardo – abbiamo voluto realizzare sul palcoscenico del nostro teatro comunale un omaggio a Sandro Luporini, personalità di spicco della cultura italiana e soprattutto ricordare, a vent’anni dalla scomparsa, Giorgio Gaber, artista dalla poliedrica attività che ha lasciato numerosi lavori teatrali e musicali che fanno parte del nostro patrimonio sociale, civile e culturale”.