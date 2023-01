Martina Franca, va in scena “Alla moda del Varietà” al Teatro Valerio Cappelli

Riparte la stagione teatrale 2022/2023 del Comune di Martina Franca in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Domenica 8 gennaio il Piccolo Teatro Valerio Cappelli ospiterà “Alla moda del Varietà”, spettacolo di e con Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci, con la supervisione artistica di Marinella Anaclerio. Come dimenticare la verve di Petrolini, lo swing fresco del Trio Lescano, i tic di Walter Chiari o le macchiette di Nino Taranto? Tre attori conducono un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà, dagli esordi che strizzavano l’occhio alla moda del Cafè Chantant fino alle popolari trasmissioni televisive.

L’appuntamento successivo è in programma invece per il 21 gennaio al Teatro Verdi dove arriva Andrea Perroni con “La fine del mondo”. Siamo figli della paura, schiavi della tecnologia. Vorremmo salvare il pianeta ma in fondo non ce ne frega niente. Rimpiangiamo gli anni ‘90 ma stiamo meglio adesso. La risata è ancora una certezza, unica speranza per esorcizzare il futuro. La fine del mondo è in corso. La fine del mondo è il nuovo spettacolo di Andrea Perroni.

“Dopo il riuscitissimo Fred! che ha visto sul palco Roy Paci e Matthias Martelli – evidenzia l’assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo Carlo Dilonardo – proseguiamo l’avventura teatrale insieme ai cittadini con due eventi: uno dedicato ad un momento storico altamente florido per lo spettacolo italiano che ripercorre gli anni del varietà teatrale e televisivo; e l’altro che coinvolgerà e divertirà gli spettatori con sul palco l’attore comico Andrea Perroni, volto e voce della nota trasmissione Radio2 Social Club e di numerosi programmi televisivi”.