A Martina sotto il vestito niente

Martina Franca Capitale della Valle d’Itria che proprio al festival che ha contribuito a creare questo brand conosciuto in tutto il mondo, tale da portare migliaia di persone ogni anno ad ammirare una città ricca di bellezze architettoniche e paesaggistiche, oltre alla gastronomia locale che primeggia per l’eccellente somministrazione ed anche per l’esportazione di prodotti tipici come il capocollo, le bombette o i prodotti caseari, ebbene questa città ha un’altra faccia della medaglia.

Martina Franca, una denominazione che porta due nomi comuni femminili: Martina e Franca.

Due donne che si vestono bene e si sanno truccare, ma che quando si struccano con un comune detergente ecco che esce fuori l’aspetto reale che di attraente ha ben poco.

Martina, sotto il vestito niente

Il martinese in genere è un cittadino che ama molto la sua terra, ma storicamente è di bocca buona. Basta poco per accontentarlo e, se si lamenta, gli passa tutto quasi ad essere masochista.

Negli ultimi tempi la nostra redazione è stata invasa di messaggi sui continui cambiamenti dei sensi di marcia che dimostrano la confusione di chi si alza al mattino, probabilmente dopo aver fatto un brutto sogno, e cambia tutto rispetto al giorno precedente. Oppure delle strisce pedonali invisibili o non completate

Strisce pedonali incompiute

Certo, solo i cretini non cambiano mai idea e probabilmente i repentini cambiamenti evidenziano un “elevato quoziente intellettivo” al di sopra della media di colui o coloro che li attuano.

Innamorarsi di Martina dopo San Valentino e dopo il carnevale non deve essere facile per i turisti e nemmeno per quell’imprenditore che ieri, pomeriggio verso le 14:00 portava dei suoi clienti o ospiti ad “ammirare” il centro storico con il basolato ancora pieno di coriandoli, proprio quando gli sentii una signora chiedere dove andare al bagno.

Già, dove andare? Notai l’imbarazzo sul viso dell’imprenditore che cambió discorso incentrandolo sulla Basilica di San Martino ed invitando i suoi ospiti ad entrarci per ammirarla o forse per chiedere aiuto alla provvidenza.

A Martina sotto il vestito niente. A Martina Franca capitale della Valle d’Itria è impossibile per i turisti andare al bagno di pomeriggio

Nello stesso momento entrando nei bagni pubblici (unici ad essere aperti a quell’ora) proprio vicino alla Basilica ecco quello che appariva ai miei occhi….

Unici bagni pubblici a Martina Franca aperti durante il pomeriggio

Nel primo pomeriggio tutti i bar del centro della città sono chiusi. Chi ha un bisogno impellente (soprattutto i bambini), di andare al bagno deve appartarsi in qualche angolo lontano da occhi indiscreti.

Ma nonostante il carnevale sia finito da giorni ecco i coriandoli che rimangono un ricordo a dimostrazione che nessuno pulisce i bagni

Ricordando il carnevale

Ma Martina è la “Capitale della Valle d’Itria”, un agglomerato di trulli e case rurali tra alberi e vigneti in una valle che il mondo ci invidia.

Aimè anche qui il risultato è piuttosto desolante. Buste di immondizia sono riversate sulle strade a disposizione di cani, volpi e randagi oltre alle carcasse di animali investiti che restano per giorni e giorni al centro della careggiata.

Certo, tutto questo è anche colpa degli incivili, ma si arriva a rimpiangere un ex assessore che metteva delle microcamere nascoste per scovare i responsabili.

Aspettando l’Assessora in dolce attesa in aspettativa per tutta la gravidanza

Una giustificazione per tutto questo c’è. La città è in trepida attesa che l’Assessora al ramo finalmente possa partorire e che dopo il tempo necessario possa tornare ad occuparsi di ambiente.

Ma se, per tutto quello che vi abbiamo raccontato finora c’è da piangere, ci pensa l’Amministrazione per farci cambiare umore

L’agenda Martina per i prossimi tre mesi ha programmato degli eventi per … farci ridere.

Tutto ciò ci riporta all’inizio dell’articolo: E’ importante truccarsi, piuttosto che esaltare la propria bellezza naturale. E’ la ragione per la quale, seppure destinatari di lettere, messaggi ed email alle quali non sappiamo che risposta dare, preferiamo concludere con la locandina di un celebre film che esprime lo stato d’animo dei cittadini martinesi

Non ci resta che piangere