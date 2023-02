Tre pugliesi in gara – Pastry Bit Competition – media partner Gambero Rosso. Dall’1 al 3 marzo presso il Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno – Tonale (BS) prenderanno il via le semifinali di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo con Gambero Rosso in qualità di media partner.

I pugliesi Simone Caserta pasticcere del “Mine & Yours” di Lecce, Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA) e Serena Nardelli della pasticceria “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA) saranno tra i 27 semifinalisti di tutta Italia che si sfideranno dall’1 al 3 marzo presso il Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno – Tonale (BS) per conquistare il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo. A vincere sarà chi farà sentire più forte il suo “bit” e dimostrerà di saper combinare creatività e tecnica prestando, quindi, attenzione non solo al “cosa”, ma anche al “come”.

Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali e della finale saranno i due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

La giuria, capitanata da Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton, sarà composta da Maestri Pasticceri, blogger e giornalisti del settore, tra i quali rappresentanti del Gambero Rosso. I candidati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato. Alla giuria tecnica, in occasione delle semifinali, si affiancherà una giuria popolare.

Semifinale Nord – 1° marzo

Luca Borgioli della pasticceria “Zanzibar” di Firenze

Luca Rubicondo della Rubicondo Pasticceri di Solarolo (RA)

Dario Guglielmoni della pasticceria “Nova Atelier Dolce e Salato” di Vicenza

Matias Nicolas Kelm della pasticceria “Le Fronde – Ke Wines” di Refrontolo (TV)

Marco Salvotelli della pasticceria “Salvotelli” di Trento

Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza

Andrea Marzo della pasticceria “Gusto Lab Specialità siciliane” di Rivoli (TO)

Simone Gori pasticceredi Valerio Ricevimenti di Quarrata (PT)

Daniele Fiora della pasticceria “Peck” di Milano

Semifinale Centro – 2 marzo

Marco Selis dell’Argentario Golf & Wellness Resort di Porto Ercole (GR)

Giovanni Marco Carandino del Four Seasons Hotel di Firenze

Gabriele Giambastiani pasticcerepresso il “T Hotel” di Cagliari

Valentina Meriziola della pasticceriaMulini a Ventodi Terni

Carlo Spinola pasticcerepresso “Hotel Stella Maris” di Villasimius (CA)

Nicola Valentino Rosato dellapasticceria “Peter Pane” di Modena

Dalila Capretta del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (TE)

Veronica Di Curzio della pasticceria “La Patisserie” di Roma

Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma

Semifinale Sud – 3 marzo

Simone Caserta pasticcere del “Mine & Yours” di Lecce

Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA)

Serena Nardelli della pasticceria “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA)

Maurizio Messina della pasticceria “A Messina – Food and Beverage” di Messina

Salvatore Catapano pasticcerepresso il “San Montano Resort & Spa” di Lacco Ameno – Isola d’Ischia (NA)

Alessandro Saccomando della pasticceria “Casa Mastroianni – Il Cantagalli” di Lamezia Terme (CZ)

Pasquale Bevilacqua della pasticceria“Mamma Grazia” di Nocera Superiore (SA)

Giuseppe Scavetto della pasticceria “Bar Sicilia” di Cammarata (AG)

Giovanna Casciani della pasticceria“Casciani Patisserie” di Vairano Patenora (CE)